Жителям Дубны рассказали о работе муниципального центра управления регионом

В Дубне центр управления регионом начал активно внедрять искусственный интеллект в работу. О работе центра рассказали в администрации муниципалитета.

Сейчас в Подмосковье реализуется 42 проекта с использованием ИИ. В 2026-м планируется запустить еще 30, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ЦУР Дубны ежедневно поступает вся информация из городских пабликов, с портала «Добродел», камер видеонаблюдения. За ситуацией следят девять специалистов.

ИИ помогает быстро анализировать записи с камер видеонаблюдения и выявлять нарушения или неполадки. Также ИИ анализирует информацию по запросу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровой трансформации в России.