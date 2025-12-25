Губернатор Подмосковья рассказал о цифровой трансформации в России
Воробьев рассказал о цифровой трансформации в России
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В России уделяется большое внимание цифровой трансформации, заявил на заседании Государственного совета губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что в 2022 году президент России ставил задачу сделать так, чтобы она пронизывала все отрасли и сферы жизни.
«Так по факту и происходит. Мы активно изучаем мировой опыт – и Эмираты, и Казахстан, и Китай, Южная Корея. Видим, что по многим направлениям наша страна находится на достойном месте», – сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что число пользователей портала госуслуг в России достигло 120 млн. Жителям доступны удобные банковские сервисы, отраслевые платформы в образовании, транспорте и помощи участникам специальной военной операции.
