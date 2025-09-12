Жителям Химок ко Дню города вручили почетные награды

«Химкам исполнилось 86 лет. За эти годы город стал важным центром экономики, культуры и спорта. Здесь живет более 300 тыс. человек: врачи, инженеры, педагоги, строители, военные, спортсмены, ученые. Своим трудом каждый из них вносит огромный вклад в развитие города», — обратилась к химчанам Елена Землякова.