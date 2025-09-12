Жителям Химок ко Дню города вручили почетные награды
В преддверии Дня города в театре «Наш дом» в Химках прошло награждение жителей, которые внесли вклад в развитие города. Почетные знаки, грамоты и благодарственные письма им вручила глава округа Елена Землякова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Так, например, в номинации «Защитники Отечества» были отмечены участники Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Руководитель химкинского отделения Ассоциации СВО Александр Александров выразил благодарность жителям за поддержку и помощь.
«Химкам исполнилось 86 лет. За эти годы город стал важным центром экономики, культуры и спорта. Здесь живет более 300 тыс. человек: врачи, инженеры, педагоги, строители, военные, спортсмены, ученые. Своим трудом каждый из них вносит огромный вклад в развитие города», — обратилась к химчанам Елена Землякова.
Лауреатом специальной номинации «Юное дарование» стал Иван Часовских, выпускник школы №14, который завоевал золото Международной математической олимпиады. Звание «Семейная династия городского округа» получила семья Рыжовых.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.