Жителям Химок на лекции рассказали о первом Параде Победы в Великой Отечественной войне

«Сегодня это и многие другие мероприятия проходят в нашем округе под лозунгом „Успех V единстве поколений“ в рамках широкомасштабной патриотической программы. Она призвана сохранить и увековечить память о выдающихся личностях и событиях из истории нашей страны», — подчеркнул Александр Васильев.