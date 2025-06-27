Жителям Химок на лекции рассказали о первом Параде Победы в Великой Отечественной войне
Лекция о первом Параде Победы в Великой Отечественной войне прошла в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках прошла серия патриотических мероприятий, посвященных 80-летию со дня проведения первого Парада Победы в Великой Отечественной войне, одна из тематических лекций состоялась в городской библиотеке № 3. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Вместе с местными жителями участие в ней приняли лидеры Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева и Алина Шалимова. Кроме того, в школе «Лига первых» организовали кинолекторий и встречу с членом химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Владиславом Степушиным и заместителем председателя Совета депутатов Александром Васильевым.
«Сегодня это и многие другие мероприятия проходят в нашем округе под лозунгом „Успех V единстве поколений“ в рамках широкомасштабной патриотической программы. Она призвана сохранить и увековечить память о выдающихся личностях и событиях из истории нашей страны», — подчеркнул Александр Васильев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.