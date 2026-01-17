Жителям Химок объяснили, как подать заявку на газовые услуги

Жители Химок и других округов Подмосковья могут подать заявку на газовые услуги в режиме онлайн – через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство энергетики Московской области.

Пользователям нужно подать электронную заявку и подписать документы с помощью мобильного приложения «Госключ». Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете. Таким способом можно оформить заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования, ремонт и замену газового оборудования, возобновление подачи газа после устранения нарушений и не только.

«Переход на онлайн‑услуги — важный шаг к открытому и удобному государству. Жителям больше не надо тратить время на очереди», — отметил депутат Химок Глеб Демченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.