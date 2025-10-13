Жителям Химок рассказали, где можно пройти вакцинацию от гриппа

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Жители Химок смогут сделать прививку от гриппа в местном отделении клуба «Активное долголетие» в четверг, 16 октября, предварительная запись не требуется, при себе нужно паспорт и полис ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Министерстве здравоохранения Московской области подчеркнули, что вакцинация является единственным надежным способом защиты от инфекции. Перед процедурой врач проводит обязательный осмотр пациента и проверяет наличие противопоказаний.

Отметим, что сделать прививку можно в любой поликлинике округа. С начала осени процедуру прошли более 64 тыс. химчан, свыше 17 тыс. из них – дети.

