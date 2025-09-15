Жителям Химок рассказали, как записаться в творческие кружки Дома культуры «Контакт»

В Доме культуры «Контакт» в Химках стартовал прием заявок в творческие объединения и кружки, записаться на занятия и ознакомиться с полным перечнем активностей можно по ссылке . Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

«Мы стараемся делать все для того, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе в нашем ДК. Поэтому подготовили для химчан разных возрастов множество бесплатных активностей на этот год», – подчеркнула директор ДК «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Так, например, жители могут записаться в театр-клуб «Страна развлечений», вокальный коллектив «Хитрек» и театральную студию «Мечта».

*Возрастное ограничение 0+