Жителям Химок рассказали о дне создания школ рабочей молодежи
День создания школ рабочей молодежи отметили в Химках
Фото: [пресс-служба администрации Химок]
В Химках учащиеся школы № 30 и воспитанники детсада представили концертную программу, приуроченную к памятной дате 1944 года — дню создания школ рабочей молодежи.
В рамках тематического мероприятия гостям рассказали о значимости даты и ее актуальности сегодня. Жители узнали, как в годы после войны молодежь принимала активное участие в восстановлении страны.
«Благодаря нашей встрече присутствующие получили уникальную возможность пообщаться с историками и экспертами, которые поделились своими знаниями о том, как образовательные инициативы тех времен повлияли на развитие общества», — рассказала депутат Татьяна Кавторева.
Ранее в Химках состоялась патриотическая акция «Вальс Победы». В ней приняли участие местные жители, приглашенные артисты и музыканты.