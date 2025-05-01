Жителям Химок рассказали о дне создания школ рабочей молодежи

В Химках учащиеся школы № 30 и воспитанники детсада представили концертную программу, приуроченную к памятной дате 1944 года — дню создания школ рабочей молодежи.

В рамках тематического мероприятия гостям рассказали о значимости даты и ее актуальности сегодня. Жители узнали, как в годы после войны молодежь принимала активное участие в восстановлении страны.

«Благодаря нашей встрече присутствующие получили уникальную возможность пообщаться с историками и экспертами, которые поделились своими знаниями о том, как образовательные инициативы тех времен повлияли на развитие общества», — рассказала депутат Татьяна Кавторева.

Ранее в Химках состоялась патриотическая акция «Вальс Победы». В ней приняли участие местные жители, приглашенные артисты и музыканты.