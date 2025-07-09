Жителям Химок рассказали о наборе на военную службу по контракту

В Химках продолжается набор на военную службу по контракту в рамках специальной военной операции, на службу приглашают граждан старше 19 лет, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Документ можно подписать на шесть и более месяцев, при заключении контракта на год военные могут получить единовременную выплату.

«Служба по контракту — это не только возможность проявить себя и защитить Родину, но и стабильность, поддержка семьи и социальные гарантии», — сказал депутат Артур Каримов.

Так, старший лейтенант Марат Арсеньев, который работал в Военном университете Министерства обороны РФ, настоял на отправке на передовые позиции. Его назначили заместителем командира 246-го отдельного автомобильного батальона 105-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа по военно-политической работе.

«Высокое морально-психологическое состояние подчиненных — это оружие, и оно должно быть в надежных руках», — подчеркнул Арсеньев.

Узнать подробнее об условиях контракта можно по номеру телефона: 8 (925) 067-89-69.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.