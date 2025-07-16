Жителям Химок рассказали о наборе на военную службу по контракту

В Химках продолжается набор на военную службу по контракту в рамках специальной военной операции, на службу приглашают жителей старше 19 лет, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В сообщении уточнили, что заключение контракта на год позволяет военным получить единовременную выплату.

«Подписание контракта — это не просто служба, это шанс стать частью сильной и сплоченной команды, получить стабильный доход, социальные гарантии и возможность профессионального роста», — сказал депутат Химок Евгений Иноземцев.

В пресс-службе также рассказали историю начальника расчета БПЛА 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Ямата, который выполняет задачи в Сумской области. Он обеспечивает круглосуточный контроль местности, пресекает попытки противника подвести технику и личный состав.

«Контролируем леса от захода противника. Выявляем, находим и, соответственно, отрабатываем. В целом все получается. Идем, двигаемся дальше», — сказал он.

Узнать подробнее об условиях контракта можно по номеру телефона: 8 (925) 067-89-69.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.