Жителям Химок рассказали о наборе на военную службу по контракту
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Химках продолжается набор на военную службу по контракту в рамках специальной военной операции, на службу приглашают жителей старше 19 лет, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
В сообщении уточнили, что заключение контракта на год позволяет военным получить единовременную выплату.
«Подписание контракта — это не просто служба, это шанс стать частью сильной и сплоченной команды, получить стабильный доход, социальные гарантии и возможность профессионального роста», — сказал депутат Химок Евгений Иноземцев.
В пресс-службе также рассказали историю начальника расчета БПЛА 810-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Ямата, который выполняет задачи в Сумской области. Он обеспечивает круглосуточный контроль местности, пресекает попытки противника подвести технику и личный состав.
«Контролируем леса от захода противника. Выявляем, находим и, соответственно, отрабатываем. В целом все получается. Идем, двигаемся дальше», — сказал он.
Узнать подробнее об условиях контракта можно по номеру телефона: 8 (925) 067-89-69.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.