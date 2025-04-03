Жителям Химок рассказали о создателе серии самолетов Як

В Химках на территории школы «Лига первых» организовали патриотическое мероприятие, приуроченное к 119-летию со дня рождения авиаконструктора Александра Яковлева, в рамках него участникам рассказали о создателе серии самолетов Як. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Узнали много новых и интересных фактов из биографии нашего выдающегося соотечественника Александра Сергеевича Яковлева. Такие мероприятия позволяют привить подрастающему любовь, гордость и уважение к Родине с раннего детства», — поделилась муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Общественница Ольга Игнатьева отметила, что для местных жителей регулярно организуют историко-патриотические активности, в ходе которых они знакомятся с историей России и округа. Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова добавила, что для них проводят мастер-классы, лектории, кинопоказы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.