Жителям Химок рассказали о старте нового сезона Единой школьной лиги Подмосковья

В Химках стартует новый сезон Единой школьной лиги Подмосковья, участники будут соревноваться в мини-футболе, волейболе, баскетболе 3×3 и шахматах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Проект инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, в новом сезоне в нем примут участие более 50 тыс. школьников Подмосковья. Их ждут матчи, мастер-классы от легенд российского спорта. В команду профессиональных наставников вошли также баскетболисты из команды «Химки».

В четверг, 25 сентября, в пресс-центре «Арены Химки» пройдет жеребьевка участников среди школ Химок. Во вторник, 30 сентября, состоятся первые игры, торжественное открытие Химкинской школьной лиги пройдет в баскетбольном центре «Химки» в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.