Жителям Химок рассказали о старте вакцинации от гриппа

В Химках стартовала вакцинация от гриппа, в условиях роста респираторных заболеваний осенью врачи Химкинской клинической больницы призывают сделать прививку как детям, так и взрослым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В сообщении уточнили, что в муниципалитете используются две отечественные вакцины: «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». Эпидемиолог Химкинской клинической больницы Рафик Айвазян отметил, что прививка поможет укрепить иммунитет и снизить риски серьезных осложнений, особенно у пожилых людей и детей.

«Иммунитет после вакцинации формируется в течение двух недель, что позволяет организму эффективно противостоять вирусу к началу пика заболеваемости, который обычно приходится на начало зимы», — отметил Айвазян.

Жителям напомнили, что перед процедурой важно пройти осмотр у терапевта или педиатра, для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

