Жителям Химок рассказали об истории жизни партизанки Лиды Матвеевой

В Химках на территории спорткомплекса «Новые Химки» состоялся вечер памяти партизанки Лиды Матвеевой, в рамках которого жителям рассказали историю жизни героини Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Очень важно, что сегодня мы говорим о таких героях. Мы обязаны сохранять память об их подвигах, рассказывать о них детях, передавать из поколения в поколения», — подчеркнула общественница Ольга Игнатьева.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы под лозунгом «Успех V единстве поколений». Муниципальный депутат Юлия Ишкова уточнила, что движение направлено на «формирование и поддержание интереса у населения к истории родного края и Отчизны».

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что в рамках программы в округе регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности, включая мастер-классы, лекции и кинопоказы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.