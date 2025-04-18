Жителям и гостям Химок рассказали, где пройдут пасхальные богослужения

Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Химок, они начнутся в субботу, 19 апреля, в 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В субботу местные жители смогут освятить крашеные яйца, творожные пасхи и куличи, сделать это можно в 18 храмах округа.

Так, например, в Старых Химках можно прийти в храмы Воскресения Христова, Петропавловский и Успения Пресвятой Богородицы, в Новых Химках — Богоявленский, Александро-Невский и Никольский храмы и так далее. Безопасность населения во время праздничных мероприятий будут обеспечивать сотрудники УМВД России, Росгвардии и МЧС России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.