Жителям и гостям Подмосковья рассказали, как будет работать общественный транспорт 8 Марта

Подмосковный общественный транспорт будет работать 8 марта по расписанию выходного дня. Об этом в преддверии Международного женского дня сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, в субботу, 8 марта, автобусы будут работать по расписанию субботы, в воскресенье, 9 марта, — по расписанию воскресенья. В ведомстве добавили, что пригородные поезда тоже будут следовать по штатному расписанию выходного дня.

Жителей и гостей региона предупредили, что в выходные усилят меры безопасности в автобусах и на объектах транспортной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.