Жителям и гостям Подмосковья рассказали, как добраться до популярных катков на автобусах
В Минтрансе Подмосковья рассказали как добраться до четырех катков на автобусах
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
До четырех популярных катков, расположенных в Домодедове, Красногорске, Мытищах и Подольске, следуют 37 автобусных маршрутов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, которое подготовило список.
Так, до парка «Елочка» в Домодедове можно доехать на 15 автобусных маршрутах, стадиона «Зоркий» в Красногорске — девять маршрутов. Кроме того, семь маршрутов следуют до парка Мира в Мытищах, шесть маршрутов — до парка культуры и отдыха им. Виктора Талалихина в Подольске. Ознакомиться с перечнем маршрутов можно здесь.
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