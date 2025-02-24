Жителям и гостям Подмосковья рассказали, как добраться до популярных катков на автобусах

Так, до парка «Елочка» в Домодедове можно доехать на 15 автобусных маршрутах, стадиона «Зоркий» в Красногорске — девять маршрутов. Кроме того, семь маршрутов следуют до парка Мира в Мытищах, шесть маршрутов — до парка культуры и отдыха им. Виктора Талалихина в Подольске. Ознакомиться с перечнем маршрутов можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.