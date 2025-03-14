Жителям и гостям Подмосковья рассказали, как доехать до четырех региональных музеев

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали жителям и гостям Подмосковья, как добраться до четырех региональных музеев — «Нового Иерусалима» в Истре, Дома-музея Чайковского в Клину, Зарайского кремля и Серпуховского историко-художественного музея.

До «Нового Иерусалима» можно доехать на автобусах маршрутов № 32 и № 33, которые следуют от станции «Истра». Нужная остановка — «Музей».

До Дома-музея Чайковского следует 13 маршрутов. Необходимые остановки — «Больница (ЦРБ)» и «Сквер Чайковского».

Зарайский кремль находится вблизи автовокзала, где расположен остановочный пункт «Автовокзал Зарайск». До него следует 13 маршрутов.

До музея в Серпухове можно доехать на автобусе № 20 и выйти на остановке «Музей».

Полный список маршрутов, следующих до музеев, представлен на сайте областного Минтранса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что следует увеличить число автобусов, которые курсируют до станций МЦД.