Жителям и гостям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 16 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 1,5% меньше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном пробки наблюдаются на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском шоссе. Кроме того, загруженность есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей и гостей Подмосковья призвали соблюдать осторожность на дорогах, а также не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.