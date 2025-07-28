Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 28 июля, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Подольском лесничестве — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник и среду, 29 и 30 июля, в регионе спрогнозировали III класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +27-31 градусов, ночью — плюс +15-20. Синоптики обещают почти безоблачное небо, без дождей.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу важно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.