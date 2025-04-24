Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В четверг, 24 апреля, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском и Истринском лесничествах — I класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В пятницу, 25 апреля, I класс прогнозируется в Волоколамском лесничестве, II класс — в Бородинском и Истринском IV класс — в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском лесничествах. В субботу, 26 апреля, в Бородинском, Волоколамском и Истринском лесничествах ожидается II класс. При этом в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» спрогнозировали IV класс.

Жителям и гостям региона напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу сообщить о нем можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.