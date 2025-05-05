Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 5 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Истринском и Талдомском лесничествах — I класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник, 6 мая, в регионе прогнозируется II класс пожарной опасности, при этом в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Луховицком — III класс. В среду, 7 мая, I класс опасности установится в Волоколамском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах, III класс — в Егорьевском, Луховицком и Шатурском.

В ближайшее время температура воздуха днем составит +8…+13 градусов, ночью — +2…+12. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди и дождь со снегом.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.