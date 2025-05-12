Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

В понедельник, 12 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Бородинском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском — II класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Во вторник, 13 мая, I класс опасности спрогнозировали в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес», II класс — в Бородинском, Звенигородском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском. В среду, 14 мая, на большей части территории региона ожидается I класс опасности.

Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания в лесу нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.