Жителям и гостям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 13 мая, на большей части территории Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Луховицком, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Московском учебно-опытном — II класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду, 14 мая, III класс опасности прогнозируется в лесничестве «Русский лес». В четверг, 15 мая, на большей части территории региона ожидается II класс пожарной опасности. В ближайшие дни температура воздуха составит +9…+13 градусов, ночью — +2…+5. Синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди.

Напомним, что при обнаружении сообщить о нем можно по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.