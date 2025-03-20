Жителям и гостям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром в четверг, 20 марта, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 2% больше в сравнении со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении есть на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском шоссе. Кроме того, небольшие пробки наблюдаются на Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать осторожность во время передвижения и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и местами притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске первого участка ЮЛА в Ленинском округе Подмосковья.