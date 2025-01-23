Жителям и гостям Подмосковья рассказали об оленьих фермах в регионе

В Подмосковье насчитывается несколько оленьих ферм, которые жители и гости региона могут посетить. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Среди них — «Северный олень» в деревне Анциферово Орехово-Зуевского округа и ферма в Рузском округе. Там можно пообщаться с животными, угостить их едой, а также при желании сделать фотографии на память. В ведомстве уточнили, что всего в природе существует более 50 видов оленей, включая северных, благородных и муфлонов. Обычно они едят траву, кору деревьев, ягоды и фрукты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.