Жителям Московской области дали советы по защите лап домашних питомцев от реагентов

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям региона, как защитить лапы домашних питомцев от реагентов.

Так, жителей призвали надевать на лапы животных специальную обувь. Это позволит избежать контакта кожи лап с обработанными поверхностями.

Также рекомендуется выгуливать питомцев подальше от придомовых территорий и уличных тротуаров. После прогулок следует тщательно промывать лапы теплой водой с использованием мягкого мыла.

Помимо этого, специалисты посоветовали регулярно осматривать подушечки лап животных на наличие повреждений. Кроме того, можно использовать специальные защитные средства в виде кремов.

