Жителям Московской области напомнили о риске возникновения засоров в результате сброса мусора в канализацию

Жителям Московской области напомнили, что из-за сброса в канализацию бытового мусора в канализационных трубах могут возникать серьезные засоры.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области до этого рассказали, что работники Мособлводоканала только за одну неделю устранили свыше 300 канализационных засоров.

Жителей призвали не смывать в канализацию остатки пищи, влажные салфетки, подгузники, ткань, песок, сыпучие и строительные смеси, шерсть животных, наполнитель.

Засоры, которые возникают в результате сброса мусора, могут становиться причиной серьезных коммунальных аварий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил рассказать жителям, как правильно утилизировать крупногабаритные отходы.