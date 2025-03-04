Жителям Московской области напомнили об ответственности за сбор краснокнижных растений

В Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили жителям и гостям региона об ответственности, которая может грозить за сбор растений, включенных в подмосковную и российскую Красные книги.

В связи с теплой погодой в округах области начинают появляться первоцветы. Соответствующие сообщения уже поступают из разных муниципалитетов.

Первыми из краснокнижных цветов в Подмосковье ожидаются рябчик шахматный, печеночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый.

Любители первоцветов особенно заинтересованы в сборе ландыша майского. Это растение не включено в Красные книги, но является редким и уязвимым таксоном, который нуждается в контроле и наблюдении. Поэтому эти цветы лучше не срывать.

Ранее в ведомстве сообщили, что в области были выявлены около 10 тыс. мест обитания охраняемых видов.