Жителям Москвы рассказали о возможности получения услуг Соцфонда в цифровых зонах самообслуживания

В отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по городу Москве и Московской области рассказали жителям столицы о возможности получения услуг ведомства в цифровых зонах самообслуживания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил, что в Подмосковье ИИ, внедренный на региональном портале госуслуг, помогает быстрее и удобнее получать 73 государственные услуги.

Сейчас на федеральном сайте госуслуг жителям доступно свыше 100 услуг Соцфонда. Их можно получить и в приложении госуслуг, а также в клиентских службах Москвы — там консультанты помогут получить электронные услуги в цифровых зонах самообслуживания.

В 2026 году расширят перечень услуг ведомства, предоставляемых в МФЦ в электронном формате посредством центров общественного доступа.

