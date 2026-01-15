Жителям Москвы рассказали о возможности получения услуг Соцфонда в цифровых зонах самообслуживания
Услуги Соцфонда стали доступны москвичам в цифровых зонах самообслуживания
Фото: [Медиасток.рф]
В отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по городу Москве и Московской области рассказали жителям столицы о возможности получения услуг ведомства в цифровых зонах самообслуживания.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого отметил, что в Подмосковье ИИ, внедренный на региональном портале госуслуг, помогает быстрее и удобнее получать 73 государственные услуги.
Сейчас на федеральном сайте госуслуг жителям доступно свыше 100 услуг Соцфонда. Их можно получить и в приложении госуслуг, а также в клиентских службах Москвы — там консультанты помогут получить электронные услуги в цифровых зонах самообслуживания.
В 2026 году расширят перечень услуг ведомства, предоставляемых в МФЦ в электронном формате посредством центров общественного доступа.
