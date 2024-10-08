Жителям Подмосковья напомнили, как безопасно пользоваться газом в быту

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напомнили жителям региона о правилах безопасности при использовании газа в быту.

Одним из основных нарушений является отсутствие договора с АО «Мособлгаз» на проведение техобслуживания внутриквартирного газового оборудования.

Также в числе нарушений — переустройство вентиляционной системы при перепланировке квартиры. За это может грозить административная ответственность.

В случае, если жильцы отказываются пустить сотрудников АО «Мособлгаз» для проверки состояния оборудования или если система вентиляции неисправна, им могут отключить газ до устранения нарушений.