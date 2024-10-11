Жителям Подмосковья напомнили, как безопасно пользоваться газовым оборудованием

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона, как безопасно пользоваться газовым оборудованием. В ведомстве отметили, что в осенне-зимний период оборудование на газу является одним из самых распространенных источников возгораний.

По словам замначальника территориального управления №3 Андрея Образцова, категорически запрещается обогревать помещение с помощью открытых конфорок газовых плит.

Газовые установки следует использовать только по их прямому назначению. Их нельзя самостоятельно разбирать или оставлять возле них легковоспламеняющиеся предметы.

Перед включением газовых приборов нужно хорошо проветрить помещение. Окно лучше оставить открытым на все время работы оборудования. При включении газовой плиты сначала нужно зажечь спичку, затем поднести огонь к конфорке и только после этого включить газ.

Важно следить за исправностью дымоходов и вентиляции и регулярно пускать домой специалистов газовой службы для проверки состояния оборудования.