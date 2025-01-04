Жителям Подмосковья напомнили, как детям безопасно кататься с горок

По словам специалиста, с горки нельзя спускаться спиной или головой вперед. Важно смотреть перед собой. Если падение неизбежно, рекомендуется падать на бок или откатиться в сторону от скользкой поверхности горки. Врач подчеркнула, что особенно опасны «ватрушки», так как ими невозможно управлять.

Следует научить ребенка правилам поведения на горке. Так, нельзя спускаться, если предыдущий человек не отошел в сторону. Опасно переходить горку поперек. После съезда нужно сразу отползти в сторону.