Жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки старшего поколения

В Московской областной Думе в рамках Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, напомнили о мерах поддержки старшего поколения. Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов выразил пожилым людям благодарность.

«Вы — хранители традиций, обладатели ценнейшего жизненного опыта и мудрости, которые продолжают вдохновлять каждого из нас», — сказал он.

В Подмосковье пожилые граждане имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и могут получить компенсацию за капремонт и вывоз мусора. Размер компенсаций составляет от 50% до 100%.

Также одинокие пенсионеры ежемесячно получают доплату к пенсии для увеличения дохода до 20 тысяч рублей. Кроме того, в области реализуется проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами.