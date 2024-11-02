Жителям Подмосковья напомнили о мошенниках, которые маскируются начальниками организаций

В Прокуратуре Московской области и Главном управлении региональной безопасности Московской области напомнили жителям Подмосковья о мошенниках, которые выдают себя за руководителей организаций.

В ведомствах рассказали, что злоумышленники создают фейковые аккаунты, используя персональные данные и фотографии начальников компаний. После этого они предупреждают сотрудников о звонке «куратора» по безопасности. Во время звонка работников заверяют в том, что с их счетов якобы были совершены переводы террористам, и предлагают помочь «следствию» и перевести деньги на «безопасный» счет.

При поступлении подобного сообщения следует вспомнить, общался ли когда-либо начальник с вами в этом мессенджере и отличается ли контекст просьбы от обычных рабочих поручений. Также нужно обратить внимание на то, скрыт номер абонента или нет.