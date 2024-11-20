Жителям Подмосковья напомнили о негативном влиянии алкоголя на качество сна

Медик отметила, что многие считают, что алкоголь помогает решить проблемы со сном, однако это не так. Спиртное действительно способствует быстрому засыпанию, но при этом страдает качество сна.

«Такой сон не бывает качественным. Он не проходит полноценно все фазы, не глубокий и не приносит ощущение отдыха. Таким образом, человеку, наоборот, на утро бывает плохо, он чувствует разбитость и усталость», - рассказала специалист.

Помимо этого, регулярное употребление спиртного даже в небольших дозах вызывает нарушения в работе серотониновой системы, усиливает негативные эмоции и способствует развитию депрессии.