Жителям Подмосковья напомнили о ноябрьском графике приема граждан в приемной правительства Московской области

Жителям Подмосковья напомнили о графике приема граждан в приемной правительства Московской области на ноябрь. Также в регионе были утверждены графики приема жителей в общественных приемных исполнительных органов области и приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

Полный график приема граждан в приемной правительства Подмосковья представлен здесь. С графиком приема в общественных приемных исполнительных органов региона можно ознакомиться по этой ссылке. График приема граждан адвокатами доступен на этом сайте.