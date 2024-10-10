Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасного поведения в лесу осенью

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям региона о правилах безопасного поведения в лесах в осенний период. В ведомстве отметили, что в области началась вторая волна грибного сезона.

По словам специалистов, во-первых, следует помнить о том, что идти в лес в условиях тумана или сильного дождя опасно. Заблудиться в чаще может даже самый опытный грибник.

Перед прогулкой следует ознакомиться с прогнозом погоды, изучить ориентиры местности и оценить свои силы. От похода за грибами лучше отказаться в случае плохого самочувствия и опьянения.

Для похода в лес следует надеть удобную непромокаемую одежду, желательно ярких цветов. С собой обязательно нужно взять заряженный телефон, дождевик, запасную одежду, карту, компас, нож, запас воды и еды, спички, лекарства.