Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности на дорогах осенью

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили автовладельцам в Подмосковье о правилах безопасности на дорогах в осенне-зимний период. Процесс вождения в такое время серьезно осложняется из-за дождей.

Осенью чаще проходят дожди, образуется туман и гололедица. В связи с этим на дорогах следует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Особое внимание следует уделить техническому состоянию автомобиля: проверить исправность дворников, системы торможения, световых приборов. В условиях дождях следует использовать противотуманные фары. С осторожностью нужно проезжать по лужам, так как в них могут быть скрыты ямы — лучше объехать их на низкой скорости.

Вода заметно снижает эффективность тормозов, поэтому необходимо правильно рассчитывать скорость движения. При необходимости остановки тормозить следует плавно и заранее.