Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности при сборе зимних грибов

В ГКУ МО «Мособлпожспас» призвали к осторожности жителей, любящих собирать грибы зимой. В ведомстве подчеркнули, что в условиях меняющейся погоды в лесу следует быть предельно внимательными.

Для прогулки по лесу следует выбрать теплую и удобную одежду и обувь. Также рекомендуется взять с собой запасной комплект одежды. Обязательно нужно зарядить телефон и внешний аккумулятор, подготовить термос с горячим чаем и перекус.

В рамках подготовки следует изучить маршрут и прогноз погоды, предупредить близких о своих планах. Во время прогулки не стоит уходить далеко от тропы, так как можно встретить диких животных или заблудиться. В случае ухудшения самочувствия или изменения погодных условий лучше вернуться домой.