Жителям Подмосковья напомнили о правилах пожарной безопасности

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Так, спасатели провели профилактические беседы в Серпухове, Ступино и в Серебряных Прудах.

По словам специалистов, зимой пожары чаще всего происходят по причине нарушения правил пожарной безопасности при использовании отопительных и нагревательных приборов.

Жителям напомнили, что нельзя пользоваться самодельными нагревательными приборами и допускать их перегрева. Следует использовать электрические приборы только заводского изготовления и следить за тем, чтобы вокруг нагревателя свободно циркулировал воздух. Нельзя использовать электронагревательные приборы для каких-либо других целей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов теплоснабжения.