Жителям Подмосковья напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту

В Подмосковье работает уникальный центр отбора на военную службу по контракту, он расположен в Балашихе. В нем жители любого региона России могут оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Желающим пройти службу по контракту в рамках специальной военной операции нужно сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт, получить предписание и убыть к месту службы. После этого они смогут рассчитывать на разные выплаты и льготы для себя и своей семьи. В частности, им предоставляют возможность получить бюджетные места для обучения своих детей в лучших вузах страны, льготную ипотеку, они могут рассчитывать на получение статуса ветерана боевых действий и не только.

Военным также полагается единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона, которая составляет не менее 800 тысяч рублей. При выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации военнослужащий получает от 210 тысяч рублей ежемесячно. Также они получают дополнительные стимулирующие выплаты в размере до одного миллиона в год и не только.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-495-990-77-77, на контрактмо.рф. Адрес регионального пункта отбора и подготовки добровольцев: г. о. Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.