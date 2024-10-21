Жителям Подмосковья напомнили о важности использования световозвращателей

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили жителям региона о важности использования световозвращателей.

В ведомстве пояснили, что следует использовать не менее четырех таких элементов — слева, справа, спереди и сзади. Помимо этого, в темное время суток можно включать фонарики на телефонах.

По правилам дорожного движения пешеходы обязательно должны использовать световозвращатели, находясь вне населенных пунктов. Это позволяет снизить вероятность аварии на 70%.