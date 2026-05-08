Жителям Подмосковья напомнили о важности соблюдения ПДД в период майских праздников

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали жителей и гостей Подмосковья соблюдать правила дорожного движения в период майских праздников.

В ведомстве отметили, что в регионе самыми загруженными днями будут 8 мая и 11 мая: в эти дни люди едут за город и возвращаются домой. При этом из-за увеличения трафика и расслабленного настроения водителей число ДТП обычно увеличивается.

«Не пренебрегайте своей безопасностью: пристегните ремни, оставьте телефон в кармане, дайте себе время на отдых перед поездкой. Избегайте рискованных маневров и учитывайте погодные условия, будьте предсказуемы на дороге, бережны к пешеходам и внимательны к мотоциклистам», – призвал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.

Мотоциклистам следует обязательно использовать защитную экипировку и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Госавтоинспекция Подмосковья проведет профилактические мероприятия, в том числе по выявлению нетрезвых водителей. Также продолжится дежурство волонтеров и сотрудников муниципальных администраций в местах отдыха и притяжения жителей.

