Жителям Подмосковья напомнили об опасности проведения зимних развлечений вблизи ЛЭП

В Министерстве энергетики Московской области напомнили об опасности проведения зимних развлечений в охранной зоне линий электропередачи и вблизи подстанций.

Охранные зоны воздушных ЛЭП составляют от 10 до 15 метров по обе стороны.

В охранных зонах ЛЭП нельзя запускать фейерверки и петарды, организовывать катания на горках, проводить праздничные гулянья и ярмарки, обустраивать зоны отдыха и пункты общественного питания.

Помимо этого, на опорах линий и возле них запрещено размещать какие-либо объекты и предметы, включая гирлянды и елочные украшения.