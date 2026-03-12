Жителям Подмосковья напомнили об опасности выхода на лед водоемов в весенний период

В Главном управлении гражданской защиты Московской области призвали жителей Подмосковья не выходить на лед водоемов весной. В ведомстве подчеркнули, что это крайне опасно.

«В Подмосковье начался период с температурными качелями: днем снег тает, а ночью наступают легкие заморозки. Такие перепады делают лед на водоемах крайне опасным — он быстро теряет прочность и становится непредсказуемым», — говорится в сообщении ведомства.

После снегопадов лед на водных объектах подтаивает снизу, а из-за температурных перепадов становится хрупким и рыхлым. Такой лед может проломиться неожиданно.

Не рекомендуется выходить на лед водоемов в период мартовских оттепелей; у берегов, мостов, свай, зарослей камыша и тростника; в местах течения, сброса теплых вод, возле промоин и полыней; на участках, покрытых снегом.

Родителей призвали следить за детьми и не пускать их играть на льду или кататься с горок у водоемов.

В случае провала под лед следует раскинуть руки в стороны и лечь грудью на кромку льда. После этого нужно аккуратно наползать на лед, выбрасывая ноги на поверхность. Затем нужно откатиться от полыньи и ползти к берегу по своим следам. На берегу следует согреться, надеть сухую одежду и вызвать скорую.

Если кто-то провалился рядом, нельзя подходить к месту пролома стоя — необходимо аккуратно подползти к этому участку, широко расставив руки и ноги. Затем нужно бросить пострадавшему палку, веревку или шарф — за 3-4 метра от полыньи. Когда человек будет на поверхности, следует вызвать скорую и увести пострадавшего в тепло.

