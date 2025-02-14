Жителям Подмосковья напомнили об опасностях на льду водоемов

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья об опасностях выхода на лед водоемов зимой. По словам специалистов, из-за перепадов температуры и осадков ледяная корка недостаточно прочная.

Как пояснил замначальника ведомства Сергей Прокопюк, снежный покров значительно замедляет образование льда, а при сильном похолодании лед становится хрупким. Кроме того, на его поверхности появляются трещины, а сама поверхность неравномерная.

«Зная, что отчаянных рыболовов не остановить, спасатели советуют им всегда надевать спасательный жилет, не бурить лунки слишком близко друг от друга и держать при себе заряженный телефон, чтобы в случае необходимости обратиться за помощью в экстренные службы по номеру 112», - рассказал Прокопюк.

Он призвал обходить опасные места с сильным течением, родниками, большим слоем снега, растительностью или вмерзшими предметами.