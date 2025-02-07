Жителям Подмосковья напомнили об опасностях пала сухой травы

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили жителям региона об опасностях поджога сухой травы. В связи с аномально теплой погодой снег в лесах региона тает раньше обычного, и скоро на территориях появятся участки с прошлогодней травой.

Как отметили в ведомстве, люди, поджигающие сухую траву, уверены в том, что сгорят только погибшие насаждения, а почва согреется и обогатится минеральными веществами. Однако, на участках таких возгораний уже не будет прежнего разнотравья, но разрастутся сорняки.

Кроме того, поджог сухой травы часто становится причиной лесных пожаров. В них гибнут не только растения, но также животные и насекомые. Нормальная жизнь там, где прошли палы, может восстановиться только через несколько лет, но чаще — не восстановится никогда.

«Наша основная задача — не допускать возгораний в лесу, в том числе из-за перехода огня с земель других категорий. Лесная охрана выявляет нарушителей. Однако у нас нет задачи всех наказать, важны профилактика, своевременность выполнения необходимых работ и недопущение нарушений», - отметил председатель Комлесхоза региона Евгений Агулов.

В 2024 году в лесах Подмосковья возникло 198 пожаров. Их общая площадь составила почти 102 га. В 99% случаев возгорания возникли по вине человека.