Жителям Подмосковья напомнили об опасностях зимнего леса

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили жителям и гостям региона об опасностях, которые таит в себе лес в зимнее время. В холодное время года леса притягивают большое количество любителей лыжных прогулок.

В морозы ветви деревьев становятся хрупкими и могут прогибаться и ломаться под тяжестью снега. Поэтому после сильного снегопада не рекомендуется гулять под деревьями. Для этого лучше выбрать открытое пространство.

«Избегайте наклоненных или частично поваленных деревьев. Лучше их обойти и ни в коем случае не проходить под ними», - подчеркнул председатель комитета Евгений Агулов.

Перед прогулкой в лесу обязательно нужно зарядить телефон и предупредить близких о своих планах. Одеться следует по погоде. Также с собой можно взять термос с горячим чаем.