Жителям Подмосковья напомнили правила перевозки детей в автомобиле

Детей важно перевозить в автокресле, чтобы обезопасить их от травм в случае ДТП. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что в 2024 году в регионе зафиксировали 148 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, в результате которых 18 детей погибли, 156 — получили травмы различной степени тяжести.

«Перевозка детей в автомобиле требует большой ответственности. Не стоит забывать использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности при поездках с детьми даже, если поездка займет непродолжительное время», — подчеркнули в сообщении.

Так, детей младше семи лет нужно перевозить в автокресле, до 11 лет — на задних сиденьях либо в автокресле, либо пристегнув ремнем безопасности, на передних сиденьях — только в автокресле. Подростки могут передвигаться в авто на передних и задних сиденьях, если будут пристегнуты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.